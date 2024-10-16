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Филиппо заявил о трате денег Евросоюза на похищение мужчин на Украине для ВСУ

Филиппо заявил о трате денег Евросоюза на похищение мужчин на Украине для ВСУ

Во Франции прозвучал резкий призыв, вызванный жуткой ситуацией на Украине. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с обвинениями в адрес киевских верховодов, заявив, что финансовая помощь, предоставляемая Францией и Евросоюзом, используется для насильственного призыва украинских мужчин на фронт.

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