Судимые и алкоголики не смогут работать нотариусами

Все действующие нотариусы вносятся в реестр, который ведет Минюст. Теперь в нем появятся сведения об отсутствии у этих специалистов судимости, алкогольной и наркотической зависимостей и психических заболеваний.
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