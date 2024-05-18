Политолог Литтл: Долгосрочное партнёрство с Украиной станет обузой для США

Американский политолог: угроза «вечной войны» из-за долгосрочного партнёрства с Киевом Американский политолог Алекс Литтл предупреждает, что заключение долгосрочного соглашения о безопасности с Украиной может привести к растягиванию разрушительного конфликта на европейском континенте с 1945 года.