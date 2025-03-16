Водитель самосвала погиб в ДТП с КамАЗом в Нижнеилимском районе

Утром 16 марта на трассе А-331 «Вилюй» возле поселка Видим произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель грузовика Skania, ехавший из Братска, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.
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