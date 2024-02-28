Марочко: резерв ВСУ прибыл в Харьков

Военное командование Украины перебросило резерв личного состава одного из подразделений в Харьков. Бойцов расселили в общежитии одного из местных вузов, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
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