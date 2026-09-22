SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Я создала тебя из страсти". Звезду сериала "Не родись красивой" Юлию Такшину раскритиковали за "странные" фото с 18-летним сыном

"Я создала тебя из страсти". Звезду сериала "Не родись красивой" Юлию Такшину раскритиковали за "странные" фото с 18-летним сыном

46-летнюю звезду сериала "Не родись красивой" Юлию Такшину раскритиковали в сети за фотосессию с 18-летним сыном от Григория Антипенко: людям показалось, что актриса "странно" прижимается к сыну.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым