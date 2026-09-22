"Я создала тебя из страсти". Звезду сериала "Не родись красивой" Юлию Такшину раскритиковали за "странные" фото с 18-летним сыном

46-летнюю звезду сериала "Не родись красивой" Юлию Такшину раскритиковали в сети за фотосессию с 18-летним сыном от Григория Антипенко: людям показалось, что актриса "странно" прижимается к сыну.
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