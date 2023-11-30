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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Поехали". В Барнауле запустили движение по обновленному мосту на проспекте Ленина

"Поехали". В Барнауле запустили движение по обновленному мосту на проспекте Ленина

По путепроводу в сопровождении полиции проехал автотранспорт Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли после реконструкции, длившейся полтора года, мост на проспекте Ленина.

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