"Поехали". В Барнауле запустили движение по обновленному мосту на проспекте Ленина

По путепроводу в сопровождении полиции проехал автотранспорт Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк открыли после реконструкции, длившейся полтора года, мост на проспекте Ленина.
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