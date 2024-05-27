Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Лови в окно Искандер, фантазер». Захарова жестко осадила главу МИД Украины Кулебу за слова о Путине и Швейцарии

«Лови в окно Искандер, фантазер». Захарова жестко осадила главу МИД Украины Кулебу за слова о Путине и Швейцарии

Информация о том, что Россия якобы готова завершить СВО на нынешних рубежах, вызвали раздражение по обе стороны фронта.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Подобное кулебякину бандерье надо топить в ямаъ с парашей- символично.
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5 час.
Nikolay Zakharov
Западные СМИ выдумывают всякие версии на потребу дня,а потом провозглашают,яко бы Россия стремится исполнить их выдумки. Путин же давно сказал, что переговоры на условиях России,а это означает безоговорочную капитуляцию,чего ещё воду в ступе толочь.
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4 час.
Eduard
Истина:&quot;Чем больше от Украины вернем себе,темменьше будит у НАТО под базы,а значит россиянам безопаснее!
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46 мин.

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