«Лови в окно Искандер, фантазер». Захарова жестко осадила главу МИД Украины Кулебу за слова о Путине и Швейцарии

Nikolay Zakharov

Западные СМИ выдумывают всякие версии на потребу дня,а потом провозглашают,яко бы Россия стремится исполнить их выдумки. Путин же давно сказал, что переговоры на условиях России,а это означает безоговорочную капитуляцию,чего ещё воду в ступе толочь.