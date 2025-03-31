Коллективизация продолжается. «Головокружение от успехов»

Здание Пензенского партархива на улице Володарского. Добро пожаловать! Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.