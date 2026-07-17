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Порядок, государство

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В Москве полицейские задержали двоих иностранных студентов по подозрению в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге

В Москве полицейские задержали двоих иностранных студентов по подозрению в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге

«В дежурную часть Линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение о том, что на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги произошло возгорание двух релейных шкафов.

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