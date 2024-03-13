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Царьград

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"Мы не хотим": Швеция выдвинула НАТО два условия

"Мы не хотим": Швеция выдвинула НАТО два условия

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что его страна, вступившая в НАТО, не хочет, чтобы на её территории появились войска Североатлантического альянса на постоянной основе.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Билльстрем, а Билльстрем! Ну нельзя ж быть чуть-чуть беременным, как ты этого до сих пор не понял... Всё, хоботок увяз, терь усей твоей чичке кранты. Туши свет и вешай веник. И да; думается, на Готланде будет база Балтфлота.
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1 д.
Ирина Быкова
Поздно спохватился швед. Теперь ничего не исправишь. Разместить базы нато обязан. Вышла дура Швеция &quot;замуж&quot;- теперь исполняй свой &quot;супружеский&quot; долг.
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1 д.
Уя
Уфимцев я
Ну вот, еще одна страна, потомки викингов, оказывается, совсем &quot;тупая&quot;... Или наивная, как пятилетний ребенок?
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1 д.

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