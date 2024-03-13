"Мы не хотим": Швеция выдвинула НАТО два условия

Виктор Луговой

Билльстрем, а Билльстрем! Ну нельзя ж быть чуть-чуть беременным, как ты этого до сих пор не понял... Всё, хоботок увяз, терь усей твоей чичке кранты. Туши свет и вешай веник. И да; думается, на Готланде будет база Балтфлота.