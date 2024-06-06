В Севастополе отправят под суд зиговавшего на Сапун-горе

Сергей Кептицин

Как в России просто так держат всякие имамы-муфтии? Они мастерки в руках никогда не выдерживали, вёдра с бетоном тоже не носили. Зачем и почему эти сраные муфтии-имамы жорят не что попало, и не в кирзачах ходят. Значит - ворьё. Ничего не надо выяснять/думать, кирзач, фофан и пидорку - на пятак сразу в тайгу. И конфискация.