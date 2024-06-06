Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Севастополе отправят под суд зиговавшего на Сапун-горе

В Севастополе отправят под суд зиговавшего на Сапун-горе

Политнавигатор Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России и публичное оскорбление памяти защитников Отечества с использованием сети «Интернет».

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Как в России просто так держат всякие имамы-муфтии? Они мастерки в руках никогда не выдерживали, вёдра с бетоном тоже не носили. Зачем и почему эти сраные  муфтии-имамы жорят не что попало, и не в кирзачах ходят. Значит - ворьё. Ничего не надо выяснять/думать,  кирзач, фофан и пидорку - на пятак сразу в тайгу. И конфискация.
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3 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР средней азии и закавказья.
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3 час.
Владимир Аверков
сначала власти создают проблему миграции....потом с ней борются.... и там и там крутятся ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ....ничего не напоминает??
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1 час.

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