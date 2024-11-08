Мадуро: сотрудничество РФ и Венесуэлы должно продолжаться минимум до 2050 года

Политика как она есть

Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро после встречи с российской делегацией, которую возглавлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.