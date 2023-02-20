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Уволенный из UFC боец Кахрамонов: «Идите ####, я лучший. Я не сделал вес, но курил кальян и тусовался»

Сайдиокуб Кахрамонов, бывший боец UFC, прокомментировал увольнение из промоушена. Кахрамонов провел в UFC три боя, выиграв два из них.

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