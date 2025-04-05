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Царьград

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"Родных и любовниц содержите за свой счёт": Прозвучало предупреждение чиновникам всех уровней. Пощады не будет

"Родных и любовниц содержите за свой счёт": Прозвучало предупреждение чиновникам всех уровней. Пощады не будет

Серьёзное предупреждение вынесено в адрес чиновников всех уровней. Слова прозвучали у нашего самого близкого соседа - Белоруссии.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Прочитал заголовок, подумал: &quot;Неужели?&quot; Ан нет, это не у нас. У нас своихнебросаемых трогать нельзя.
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