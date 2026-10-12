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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каждый уик-энд – это борьбы за то, чтобы выжать максимум». Мекьес не согласен со статусом лучшего болида у «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес по итогам Гран-при Сингапура ответил на заявления конкурентов из «Мерседеса», которые считают, что именно болид «Ред Булл» на данный момент является быстрейшим в «Формуле-1».

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