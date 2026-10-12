«Каждый уик-энд – это борьбы за то, чтобы выжать максимум». Мекьес не согласен со статусом лучшего болида у «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес по итогам Гран-при Сингапура ответил на заявления конкурентов из «Мерседеса», которые считают, что именно болид «Ред Булл» на данный момент является быстрейшим в «Формуле-1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым