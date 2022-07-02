В МО России подтвердили, что четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по провинции Тартус в Сирии

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов сообщил, что четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли утром 2 июля удар по провинции Тартус в Сирии, передает ТАСС.