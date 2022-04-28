MediaTek выразила решимость выполнить план по росту выручки в 2022 году

Никакие внешние проблемы не повлияют на исполнение годовых планов по росту выручки, заявил исполнительный директор крупнейшего производителя процессоров для мобильных устройств — тайваньской MediaTek — Рик Цай, сообщил 28 апреля портал Digitimes.
Никакие внешние проблемы не повлияют на исполнение годовых планов по росту выручки, заявил исполнительный директор крупнейшего производителя процессоров для мобильных устройств — тайваньской MediaTek — Рик Цай, сообщил 28 апреля портал Digitimes.
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