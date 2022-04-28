smi.today

1 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Что можно ожидать от меркантильных,расчетливых приспособленцев- жидов?Очень предсказуемо.Люди Запада. Джан...
  • Светлана Касьянова
    Жить в России и быть в данный момент нейтральным, это более чем странно…Люди Запада. Джан...
  • Василий Иванович
    загнобить его бизнес в РоссииСоветский памятни...

MediaTek выразила решимость выполнить план по росту выручки в 2022 году

MediaTek выразила решимость выполнить план по росту выручки в 2022 году

Никакие внешние проблемы не повлияют на исполнение годовых планов по росту выручки, заявил исполнительный директор крупнейшего производителя процессоров для мобильных устройств — тайваньской MediaTek — Рик Цай, сообщил 28 апреля портал Digitimes.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх