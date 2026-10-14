Невероятный сценарий!«Реал» вырвал победу над «Ромой» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Фантастический матч закончился со счетом 4:3, хотя римляне вели в два мяча до 82-й минуты — мадридцы заколотили три мяча в самом конце встречи, а решающий вклад в успех принесли игроки, вышедшие на замену.