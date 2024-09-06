«Второго фронта» против России не будет, Баку делает резкий разворот в сторону Москвы и Тегерана После того, как помощник Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Азербайджан решил исключить вопрос прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией «с целью добиться прорыва в переговорах по заключению с ней мира», стало ясно, что реализация проекта «Срединного коридора» в варианте Китай-Казахстан-Азербайджан-Армения-Турция откладывается на неопределенное время.
Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию
Комментарии
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Александр Салтановский
Пожалуй - мерзобритАнией, будет вернее!
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14 час.
Наталия
Алиев умный человек с прекрасным образованием и поэтому хорошо понимает, к чему приводит, так называемая, "дружба" с США. Он хочет быть главой независимого государства, а не марионеткой в руках хитрого и наглого кукловода.
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13 час.
Ольга Каширина
А Алиев-то очень не прост. Хотя азербвйджанцы сложный народ, но все-таки Алиев рулит к самостоятельности, несмотря на сложности характеров азербайлджанцев. Удачи Алиеву. Самостоятельных всегда ценят больше, чем таких как Пашинян, который всегда готов прийти к тому, кто пообещает больше. Но, как известно, пообещать жениться это не значит уже жениться.
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13 час.
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