Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

Алиев умный человек с прекрасным образованием и поэтому хорошо понимает, к чему приводит, так называемая, "дружба" с США. Он хочет быть главой независимого государства, а не марионеткой в руках хитрого и наглого кукловода.

Ольга Каширина

А Алиев-то очень не прост. Хотя азербвйджанцы сложный народ, но все-таки Алиев рулит к самостоятельности, несмотря на сложности характеров азербайлджанцев. Удачи Алиеву. Самостоятельных всегда ценят больше, чем таких как Пашинян, который всегда готов прийти к тому, кто пообещает больше. Но, как известно, пообещать жениться это не значит уже жениться.