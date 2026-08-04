Учёные предложили сразу два метода уничтожения «вечных химикатов»: холодная плазма разрушает 99,99% PFAS за минуты

Объединение методов обещает дать энергоэффективный и безреагентный способ очистки промышленных стоковНемецкие учёные экспериментально подтвердили два независимых способа разрушения пер- и полифторалкильных соединений (PFAS) — группы из более чем 10 000 синтетических веществ, которые не распадаются в природе, накапливаются в организмах и связаны с онкологическими и иммунными заболеваниями.