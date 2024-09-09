Несмотря на потепление в ближайшие дни до +20, в Омской области ожидаются ночные заморозки. По информации синоптиков, с 10 по 13 сентября по ночам в приземном слое будет от 0 до -5°.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Несмотря на потепление в ближайшие дни до +20, в Омской области ожидаются ночные заморозки. По информации синоптиков, с 10 по 13 сентября по ночам в приземном слое будет от 0 до -5°.