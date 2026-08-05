"Интервидение" определит время и место следующего конкурса

Пресс-служба "Интервидения" подтвердила, что фонд "Традиции искусства" с организаторами активно работают над подготовкой конкурса, обсуждая время и место его проведения, а также другие ключевые вопросы организации.
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