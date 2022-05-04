"Спартак" сравнил себя с "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в полуфинале ЛЧ

Пресс-служба "Спартака" в своем англоязычном аккаунте в Twitter опубликовала пост, в котором с иронией прокомментировала поражение "Манчестер Сити" в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов против "Реала" (1:3, 5:6 по сумме двух матчей).