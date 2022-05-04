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"Спартак" сравнил себя с "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в полуфинале ЛЧ

"Спартак" сравнил себя с "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в полуфинале ЛЧ

Пресс-служба "Спартака" в своем англоязычном аккаунте в Twitter опубликовала пост, в котором с иронией прокомментировала поражение "Манчестер Сити" в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов против "Реала" (1:3, 5:6 по сумме двух матчей).

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