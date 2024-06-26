На выходных будет пекло. Синоптик расскала, когда на Алтае наконец спадет адская жара

На выходных в регионе жара только усилится, а в июле в Алтайский край придет спасительная прохлада Аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае до конца июня: температура воздуха днем повсеместно будет выше +30 градусов, а местами ожидается сильная жара больше +35.