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Психолог Самбурский рассказал, как сохранить рабочий настрой перед Новым годом

Психолог Самбурский рассказал, как сохранить рабочий настрой перед Новым годом

Психолог Станислав Самбурский дал рекомендации, как сохранить рабочий настрой перед Новым годом. «Многие люди упускают планирование из своей рутины, поэтому задачи, которые кажутся «невкусными», остаются нерешёнными долгое время, «протухают» и портят результаты работы», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.

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