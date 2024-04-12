За ночь в Оренбурге подтопило еще почти четыре сотни домов

Пик паводка ожидается 12 апреля. В Оренбурге сохраняется сложная паводковая ситуация. За ночь вырос уровень воды в реке Урал до 1 120 см, подтопив еще 361 дом и 900 приусадебных участков, сообщил первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.