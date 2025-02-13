🤰 В 2025 году в Крыму планируют провести почти 800 процедур ЭКО «Предоставляется медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.
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🤰 В 2025 году в Крыму планируют провести почти 800 процедур ЭКО «Предоставляется медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.