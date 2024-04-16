Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем игровой ПК дешевле 30 000 рублейДля этой статьи мы подобрали несколько конфигураций системных блоков, собранных из палок и… комплектующих, заказанных в Китае и на «Авито».