Орлов рассказал, почему Абаскаль не ушёл в «Кадис» из «Спартака»

Вчера наставник объявил, что остаётся в московском клубе. Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавил «Кадис», несмотря на заинтересованность испанского клуба.
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