Орлов рассказал, почему Абаскаль не ушёл в «Кадис» из «Спартака»

Вчера наставник объявил, что остаётся в московском клубе. Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавил «Кадис», несмотря на заинтересованность испанского клуба.