Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин всё знал, но никого не предупредил: Немцы обвинили Москву в прорыве израильского Купола

Путин всё знал, но никого не предупредил: Немцы обвинили Москву в прорыве израильского Купола

Уже не раз и раньше доводилось сталкиваться с такой ситуацией, когда бездоказательно какие-либо громкие или даже менее заметные события на международной арене западные политики и журналисты связывают так или иначе с Российской Федерацией.

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