Александр Стояногло: "Я вернулся в политику, чтобы положить конец произволу" 

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло заявил, что вернулся в политику, чтобы положить конец произволу, чтобы госинституты снова служили обществу, а не личной власти, передает Noi.