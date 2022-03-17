В Томской области полицейские и юные инспекторы дорожного движения напомнили пешеходам о пользе световозвращателей

В рамках региональной акции «ЮИД70-45!», а также в преддверии школьных весенних каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Стрежевской» совместно с юными инспекторами движения городского штаба «Академия безопасности» провели профилактическое мероприятие «Засветись пешеход!».
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