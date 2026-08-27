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На втором блоке АЭС «Аккую» сформирован первый контур реакторной установки

На втором блоке АЭС «Аккую» сформирован первый контур реакторной установки

Росатом строит в Турции первую атомную станцию В реакторном отделении энергоблока №2 АЭС «Аккую», которая сооружается в Турции госкорпорацией «Росатом», завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

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