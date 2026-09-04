Пашинян выберет нового посла Армении в Москве из своей команды

Армянское руководство продолжает подбор нового главы дипломатического представительства в Москве. Как пишет газета «Жоговурд», деятельность занимавшего ранее эту должность Гургена Арсеняна не соответствовала ожиданиям премьер-министра, а предпринятые Николом Пашиняном личные попытки нормализовать двусторонние отношения ощутимых результатов пока не дали.