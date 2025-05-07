“Им не нужен Assassin's Creed или Ghost of Yotei”: GTA 6 произвела фурор в японских соцсетяхВ последнее время внимание всего геймерского мира было приковано к Японии – не из-за локальных релизов, а благодаря громким скандалам вокруг двух крупных западных проектов, выбравших японский сеттинг.