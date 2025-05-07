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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**“Им не нужен Assassin's Creed или Ghost of Yotei”: GTA 6 произвела фурор в ...

“Им не нужен Assassin's Creed или Ghost of Yotei”: GTA 6 произвела фурор в японских соцсетяхВ последнее время внимание всего геймерского мира было приковано к Японии – не из-за локальных релизов, а благодаря громким скандалам вокруг двух крупных западных проектов, выбравших японский сеттинг.

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