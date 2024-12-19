Блинкен: США проводили эксперименты по смене власти в Иране

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на протяжении последних двух десятилетий Соединенные Штаты провели ряд экспериментов, стремясь к смене режима в Иране, однако эти попытки не увенчались успехом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии