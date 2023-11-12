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Несекретные материалы

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Великие русские солдаты

Великие русские солдаты

Великие русские солдаты Об оккупации Украины – вчерашней и сегодняшней 80 лет назад, в 5 часов утра 6 ноября 1943 года, Военный совет фронта направил в Ставку Верховного главнокомандования лаконичную телеграмму, в которой говорилось: «Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов.

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