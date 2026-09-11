Индия предпочла Россию США в атомном вопросе

Российские атомные электростанции построены по современным стандартам безопасности, поэтому они имеют достаточно хорошие конкурентные преимущества в этой позиции перед другими АЭС.
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