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yel

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Индия предпочла Россию США в атомном вопросе

Российские атомные электростанции построены по современным стандартам безопасности, поэтому они имеют достаточно хорошие конкурентные преимущества в этой позиции перед другими АЭС.

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