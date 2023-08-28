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В Екатеринбурге на фестивале спорта завершится турнир по настольному теннису

В Екатеринбурге на фестивале спорта завершится турнир по настольному теннису

На фестивале университетского спорта в Екатеринбурге - последний день настольного тенниса. Полуфинальные встречи в мужском и женском одиночном разрядах начались в 11 утра, все четыре встречи проходили между российскими и китайскими спортсменами.

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