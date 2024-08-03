«Народу уже не во что верить, Зеленский превратился в бестолкового завхоза» – отставной «правосек»

VG

Vasily Golov

Это из России кажется,что украинец ненавидит Зеленского.Там совершенно иное.Украинец не хочет воевать с Россией. 10 лет повоевали,хватит.Пусть НАТО воюет,пусть Европа нас кормит.Зеленский именно это желает украинцы.Бегут в Европу.Европа готовит бойцов и добровольцев.Актер получил главную роль.Ему аплодируют Европа,США,парламенты и президенты. Ни одному лидеру страны такое не допускали. Немного Гитлеру,как оккупанту.Автор не знает менталитет украинца.Моя хата с краю.Все этим сказано.