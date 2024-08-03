Просроченный украинский президент Владимир Зеленский уже даже не пытается проявлять артистизм и что-то сделать с охватившим народ отчаянием.
«Народу уже не во что верить, Зеленский превратился в бестолкового завхоза» – отставной «правосек»
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Это из России кажется,что украинец ненавидит Зеленского.Там совершенно иное.Украинец не хочет воевать с Россией. 10 лет повоевали,хватит.Пусть НАТО воюет,пусть Европа нас кормит.Зеленский именно это желает украинцы.Бегут в Европу.Европа готовит бойцов и добровольцев.Актер получил главную роль.Ему аплодируют Европа,США,парламенты и президенты. Ни одному лидеру страны такое не допускали. Немного Гитлеру,как оккупанту.Автор не знает менталитет украинца.Моя хата с краю.Все этим сказано.
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8 час.
vnesterov1960 Нестеров
ВСУ пора сдаваться. Хвать лить кровь за англосаксонские интересы.
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8 час.
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