Штрафы за растения на даче: правда ли накажут за вьюнок в 2024 году

дурью маются наши депутаты... имитация кипучей деятельности - то с собаками борются, то с растениями, лучше бы боролись с неадекватными яжематерями и такими же отцами и пр. озабоченными меньшинствами типа самокатчиков, велосипедистов, бегунов... тк они себя противопоставляют интересам и правам большинства жителей

Елена Филиппова

Глупость запредельная! Сколько помню, сажали этот вьюнок повсюду, у нас когда-то вся беседка была им заплетена, так красиво расцветали эти цветочки. И никому даже в голову не приходило жевать их семена. Да так можно в черный список чуть ли не все растения занести, ведь все зависит от способа употребления и дозы. Можно и ромашкой аптечной травануться, если заварить килограмм, да весь выпить. Ну, так из-за дураков и наркоманов не лишать же нормальных людей растений. А наркоманы себе дурь везде найдут. И уж вьюнком их точно не проймёшь.