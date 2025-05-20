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На Украине признали поражение российскими войсками лагеря ВСУ

На Украине признали поражение российскими войсками лагеря ВСУ

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поражение лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области в результате удара российских войск.

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