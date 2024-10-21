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Царьград

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Пушилин заявил о предпосылках полного слома логистики ВСУ в ДНР

Пушилин заявил о предпосылках полного слома логистики ВСУ в ДНР

Глава ДНР дал оценку важности продвижения ВС России к Горняку и Селидово.Руководитель ДНР Денис Пушилин дал интервью телеканалу "Россия 24", в котором отметил важность дальнейшего продвижения русских войск к Горняку и Селидово.

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