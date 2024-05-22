Часть зарубежных стран объединились для изучения безопасного использования ИИ

Южная Корея и отдельные западные страны на саммите по безопасности искусственного интеллекта в Сеуле приняли решение сотрудничать в сфере обеспечения безопасности искусственного интеллекта (ИИ), пишет TechCrunch.
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