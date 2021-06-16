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Телеведущая Малышева назвала эффективным способом борьбы с комарами использование репеллентов и фумигаторов

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала зрителям программы “Жить здорово!”, что именно можно задействовать для эффективной борьбы с назойливыми комарами.

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