Киев совершил акт ядерного шантажа в Курске — СК России

Зафиксирована попытка ядерного терроризма со стороны Украины, доложили председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания во время визита главы СК в Курск, 21 марта сообщает пресс-служба СК России.
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