В Свердловской области заявили о катастрофическом дефиците кадров

Работодатели заявили о катастрофическом дефиците кадров в Свердловской области, пишет издание E1.RU. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в промышленности, где нужны рабочие, управленцы и высококвалифицированные технические специалисты.
Работодатели заявили о катастрофическом дефиците кадров в Свердловской области, пишет издание E1.RU. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в промышленности, где нужны рабочие, управленцы и высококвалифицированные технические специалисты.
Свежие комментарии