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В Свердловской области заявили о катастрофическом дефиците кадров

Работодатели заявили о катастрофическом дефиците кадров в Свердловской области, пишет издание E1.RU. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в промышленности, где нужны рабочие, управленцы и высококвалифицированные технические специалисты.

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