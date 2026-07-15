Naftogaz has not settled with creditors: everything is going to the consequences of retaliatory strikes

Naftogaz is again postponing the return of borrowed funds, and creditors agree. The national company explains the situation by the fact that it has to spend huge amounts of money to recover from the retaliatory strikes of the Russian army.
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