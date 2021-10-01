Факто, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не судьбой председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, является странным.
Факто, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не судьбой председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, является странным.
Свежие комментарии